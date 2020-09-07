كتب: هن - 06:20 م | الإثنين 07 سبتمبر 2020

يعتبر كوكيز الليمون بجوز الهند، من أكثر الأنواع المفضلة لدي الكثيرين، نظرًا لمذاقه الطيب والشهي وتتفنن ربات المنازل في طريقة إعدادها. وإليك طريقة عمل كوكيز الليمون بجوز الهند، على طريقة الشيف أميرة أبو شنب. مقادير كوكيز الليمون بجوز الهند كوب سكر بيضة صفار بيض ثلث كوب زيت جوز هند نصف ملعقة صغيرة فانيليا ربع كوب عصير ليمون 2 ملعقة صغيرة بشر ليمون 2 كوب دقيق Advertisements ملعقة كبيرة نشا ربع ملعقة صغيرة بيكينج صودا ملح نصف كوب جوز هند مبشور ربع كوب سكر بودرة طريقة تحضير كوكيز الليمون بجوز الهند - يخلط السكر (العادي) مع البيض وصفار البيض جيدًا - يضاف زيت جوز الهند والفانيليا ويخلطوا جيدا - يضاف عصير الليمون وبشر الليمون - ثم يضاف الدقيق والنشا والبيكينج صودا والملح ويخلطوا جيدا - يضاف جوزالهند ويخلطوا جيدا - تصنع كرات الكوكيز - ثم تغمز في السكر البودرة - وتدخل الفرن من 8 إلى 10 دقائق - ثم تقدم للاستمتاع بالطعم الرائع

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