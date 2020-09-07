علاقات و مجتمع

شاركت الإعلامية ريهام سعيد، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، مقطع فيديو يجمعها بابنتها وأصدقائها. Advertisements وعلقت "ريهام"، على مقطع الفيديو: "اللي أنا وبنتي وأصحابها أنجزناه السنة دي وبكل فخر.. الحمد لله"، وكشف الفيديو عن تناول "ريهام" وابنتها الطعام طيلة مقطع الفيديو. وتفاعل المتابعون بالتعليقات على الفيديو: "كلنا مكنش قدامنا غير الأكل"، "ربنا يخليلك بنتك القمر"، "بنتك دمها زي السكر". ويذكر أن الإعلامية ريهام سعيد، احتفلت بوصول عدد متابعيها إلى مليون شخص، عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، معلقة عليه: "عارفة كويس أن عدد الفولورز ملوش علاقة بحب الناس ولا حجم الجمهور، لكن أنا ممتنة وفوق راسي من فوق أن في سنة واحدة ييجي مليون فولو، وأنا موقوفة ومش بنزل حاجة يتم متابعتها ولا صور ولا تيك توك ولا حاجة تابعوني عشانها.. تابعتوني عشان بتحبوني وبتدعموني وأنا لكل متابع بحبك وبقدرك ومتشكرة جدًا على تقديرك.. شكرًا بجد شكرًا".

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كانت هذه تفاصيل خبر ريهام سعيد تشارك متابعيها بفيديو مع ابنتها.. "بياكلوا طول الوقت" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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