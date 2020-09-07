الامارات | بريطانية تكتشفت حملها قبل ساعة من الولادة

شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانية تكتشفت حملها قبل ساعة من الولادة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظنت امرأة أنها كانت تكتسب وزنا زائدا لأنها تتناول الكثير من الوجبات الخفيفة أثناء الإغلاق بسبب جائحة كورونا، لكن اتضح أنها حامل قبل ساعة فقط من ولادة طفلها. بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية

ولم تكن تاشا ديفيز(28 عاما)، وزوجها مارتن هيرن (29 عاما)، من ويغان في لانكشاير، على دراية بأنهما كانا ينتظران ولادة طفل حتى قبل ساعة من الولادة، ليصل ابنهما ألكسندر إسحاق غوهان هيرن، الذي ولد بصحة جيدة بوزن 4 كغ يوم الثلاثاء الماضي.

وبحسب " روسيا اليوم" تم إدخال الأم الجديدة إلى مستشفى ويغان بعد أن عانت من آلام شديدة في المعدة خلال الليلة السابقة. وأصيبت تاشا ومارتن بصدمة لاكتشاف أنها كانت تعاني من الأعراض لأنها في حالة مخاض. وذهل الزوجان بولادة طفلهما.

وقالت تاشا: "لقد كان مزيجا من الصدمة والمفاجأة. لم يكن لدي أي غثيان في الصباح ولم أعان من أي أعراض الحمل على الإطلاق. وقبل نحو 24 ساعة من الولادة، أصبح بطني منتفخا حقا. وبحلول ذلك الوقت، كنت أعاني من آلام شديدة في المعدة، لذلك اعتقدنا أن هناك شيئا خاطئا حقا".

وتابعت تاشا:"عندما وصلنا إلى المستشفى، سألت الممرضات عما إذا كنت حاملا فقلت لا. لكنهن قلن بعد ذلك إنهن سيجرين اختبارا. وكنا في صدمة مطلقة عندما وصلت النتائج".

وخلال 41 أسبوعا من الحمل، لم يكن لدى تاشا، التي تعمل مساعدة قانونية، أي فكرة عن حملها بطفل حيث استمرت الدورة الشهرية كأنه ليس هناك أي حمل. كما أنها توقعت زيادة وزنها بسبب تناولها الوجبات الخفيفة خلال فترة إغلاق فيروس كورونا.

وقالت: "لقد كنت أعمل لساعات طويلة حقا من المنزل أثناء الإغلاق، وكنت أتناول وجبات خفيفة كثيرا ولم أذهب إلى صالة الألعاب الرياضية أو أمارس أي تمرين حقيقي على الإطلاق".

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