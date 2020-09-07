صورة لـ نرمين الفقي مع جورج كلوني تثير سخرية متابعيها: الراجل متجوز

لايف ستايل

نشرت الفنانة نرمين الفقي، صورة "مركبة" تجمعها بالنجم العالمي جورج كلوني، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

اكتفت "نرمين" بنشر الصورة فقط، دون تعليق عليها، لكنها أثارت سخرية متابعيها، نظرًا لأنها صورة مفبركة، فكانت بعض التعليقات التي تلقتها: "لو يعرفك كان هيتجوزك" "قلبي بقى.. بس الصورة متركبة" "يفرق إيه عني" "الراجل متجوز يا نرمين".

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يذكر أن آخر أعمال الفنانة نرمين الفقي، مشاركتها في مسلسل "نصيبي وقسمتك"، من خلال حكاية "ما يطلبه المستمعون"، وشاركها عدد من الفنانين منهم إيهاب فهمي وميدو عادل ورانيا محمود ياسين وجميل برسوم.