ريهام أيمن في أحدث جلسة تصوير وسط الورود.. والجمهور: يا بخت شريف بيكي

لايف ستايل

أبهرت الفنانة ريهام أيمن، زوجة الفنان شريف رمزي، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بأحدث جلسة تصوير خضعت لها، والتي أبرزت جمالها ورقتها، وسط الطبيعة والورود الملونة المبهجة.

وظهرت ريهام خلال جلسة التصوير بإطلالة صيفية مبهجة، حيث ارتدت فستان أحمر اللون ومنقوش بالورود، معتمدة على الشعر الكيرلي، ولم تتكلف في وضع مساحيق التجميل، بالإضافة لبعض الإكسسوارات التي تناسبت مع إطلالتها.

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لقيت الجلسة التي خضعت لها الفنانة استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم مع إطلالتها، حيث حصدت آلاف من تسجيلات الإعجاب، ومئات التعليقات، والتي كان من أبرزها: "كمية الجمال والبهجة والطاقة اللي في صورك فوق الوصف، دة غير إنك محبوبة جدا وعندك كاريزما رهيبة وابتسامتك تسحر تطير العقل، وبرغم كل الورد اللي غرقانة فيه ده إنتي أجمل بكتير، وردة بين الورود، يا بخت شريف بيكي".

وكان حل الفنان شريف رمزي ضيفًا على برنامج "وشوشة" المذاع عبر فضائية "النهار"، وتحدث عن علاقته الأسرية وحبه لعائلته وكواليس تعرفه على زوجته ثم زواجهما.

وقال "رمزي"، إنه تعرف لأول مرة على زوجته ريهام أيمن حينما كانت ضيفة شرف في فيلم "هاتولي راجل" الذي مثل أول لقاء بينهما وذهب إليها ليتعرف عليها باعتباره بطل العمل.

أما ثاني مرة فكانت في مسلسل "العراف"، حيث أدت ريهام أيمن دور شقيقته في العمل، وكان ذلك بعد أول فيلم بعدة أشهر، ومن هنا بدأت علاقتهما العاطفية، وقصة الحب تتبلور قبل أن يقررا الزواج.

وكشف شريف رمزي عن رغبة زوجته الحرة في ترك العمل الفني لتكوين أسرة معه رغم نشأتها الفنية، موضحًا أنه قرارها الشخصي.