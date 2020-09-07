أبرز فساتين السهرة باللون الذهبي آخر موضة لخريف 2020 تعرّفي عليها

اجتاحت موديلات فساتين سهرة باللون الذهبي المجموعات التحضيرية ومجموعات الأزياء الجاهزة لموسم خريف 2020، لذلك، لحصول على إطلالة جذابة مغلفة بالثراء لا يستلزم مجهودًا كبيرًا بتوفر الكثير من

فساتين ذهبية بليسيه موضة خريف 2020

حجزت فساتين السهرة المصممة بتنانير البليسيه المكسره لنفسها مكانًا ضمن مجموعات خريف 2020، تهادت عارضات ماركة آندرو جن Andrew Gn بموديلات ساترة مصممة بأكمام طويلة وياقة عالية، كما لفتتنا التصاميم القصيرة من ماركة سيلين Celine التي مزجت بين اللونين الأبيض والذهبي وزينت برباط معقود يزين الرقبة.

فساتين ذهبية محددة للجسم آخر موضة

من أكثر الموديلات التي حازت على إعجابنا الفستان مستقيم القصة عالي الخصر ذي الأكمام المخمل المنفوخة Puffy Sleeves من مجموعة ماركة بادجلي ميشكا Badgley Mischka والفساتين الـ Halter متوسطة الطول التي تألقت بها العارضات الممتلئات على منصة عرض Christian Cowan.

إلى جانب الفساتين الـ Pencil cut أحببنا الحضور الطاغي للفساتين على شكل حورية البحر Mermaid dresses، قدمت ماركة ماركيزا Marchesa فستان ديكولتيه مطبع بالورود الحمراء والوردية، كما ننصحك بمطالعة الفستان الـ V Neck من مجموعة راشيل زوي Rachel Zoe.

فساتين سهرة واسعة موضة الموسم

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أتت فساتين هذا الموسم بقصات واسعة وتفاصيل جريئة، أفضل مثال على ذلك الفستان الديكولتيه بقصة A Line المزينة بكسرات البليسيه الضيقة والريش النافر حول الصدر من توقيع أوسكار دي لا رنتا Oscar de la Renta، شاهدي أيضًا الفستان القصير المنفوش المزين بكسرات واسعة من تصميم JW Anderson.

فساتين قصيرة للسهرة موضة 2020

تمنح الفساتين القصيرة لمن ترتديها لوك شبابي مميز، أطلت عارضة أليس + أوليفيا Alice + Olivia بفستان أعاد إلى أذهاننا ستايل السبعينات الجرئ تميز بأكمامه المنفوخة وياقته على شكل حرف V، اذا كنتِ تفتشين عن ستايل أكثر إحتشاما ننصحك بالفستان الواسع الذي يغطي الركبة والمزين بثنيات ناعمة حول الخصر من توقيع ماركة إيلي تهاري Elie Tahari.

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