هذه السنة تنوعت الصيحات المتعلقة بالألوان، فبرزت مجموعة من الألوان الحيوية فضلاً عن درجات الباستيل الناعمة، كما قدمت العديد من الماركات فساتين خطوبة ملونة أو منفوشة بطبعات تجمع بين أكثر من لون. ولذلك نقدم لكِ أجمل فساتين خطوبة تناسب خطوبتك سنة 2020 بتصاميم نابضة بالحيوية تناسب أجواء الصيف. كلير بيتيبون Claire Pettibone قدمت ماركة كلير بيتيبون Claire Pettibone فساتين خطوبة ناعمة ومزينة بطبعات الورود الملونة على الأقمشة الشفافة. جمعت فساتين كلير بيتيبون Claire Pettibone بين العصرية والرومانسية لتناسب حفلات الخطوبة في الأماكن المفتوحة. انيس دي سانتو Ines di santo أيضاً قدمت ماركة انيس دي سانتو Ines di santo فستان خطوبة عصري بقصّة كورسيه من أعلى مع تنورة مزينة بطبعات ملونة مع صيحة الطبقات. فساتين Mark Zunino أحببنا فساتين Mark Zunino الملونة بقماش الدانتيل الراقي، والتي جمعت بين الفخامة والأنوثة. الفستان الأول بأكمام قصيرة وقبّة مرتفعة مع تنورة منفوشة، والفستان الثاني بحمّالات منسدلة وكاشفة للأكتاف مع تنورة ضيقة وتنورة إضافية واسعة. Advertisements فساتين مونيك لولييه Monique Lhuillier قدمت ماركة مونيك لولييه Monique Lhuillier فساتين مزينة بطبعات الورود الملونة وبتصاميم عصرية ومتنوعة تناسب مختلف الأذواق. تميزت فساتين مونيك لولييه بالأنوثة، وهي بتصاميم منفوشة مع صيحات عصرية، مثل القصّة الأوف شولدر والأكمام المنفوخة والأكمام القصيرة الواسعة. قدمت ماركة ثيا Theia فستان خطوبة حريري ناعم ومزين بطبعات الورود الملونة مع حمّالات رفيعة وأكمام منفوخة دون أكتاف. فستان زفاف Willowby by Watters أعجبنا فستان Willowby by Watters بالتصميم العصري، وهو بقماش التول ومزين بتطريزات الورود الملونة وبأكمام قصيرة وواسعة. قد يهمك ايضاً: تعرفي على أجمل فساتين خطوبة كشكش 2020 اللون الأصفر موضة فساتين خطوبة 2020

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أجمل فساتين الخطوبة الناعمة والطويلة لموضة 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.