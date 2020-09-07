جاكيت بـ480 ألف جنيه.. محمد رمضان بإطلالات مثيرة للجدل في "يا حبيبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:

أطلق الفنان محمد رمضان كليبه الجديدة "يا حبيبي" مع المغني العالمي ميتري جيمس.

وظهر رمضان بالعديد من الإطلالات المختلفة في الكليب، والتي أثارت الجدل وجذبت الأنظار إليه كالعادة.

ويسعى رمضان إلى لفت الأنظار، بأزيائه ورقصاته وحركاته المميزة، وبالفعل استطاع تحقيق ذلك من خلال كليباته أو مقاطع الفيديو التي ينشرها عبر إنستجرام وتيك توك.

وارتدى رمضان في إحدى إطلالاته بالكليب قميص سليمفيت، بنقشة التايجر الأبيض في أسود ومعه سلسلة فضية ونظارة سوداء.

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وفي إطلالة أخرى كان يرتدي بيجامة مكونة من تيشرت وشورت بنقشة الحمار الوحشي، باللونين الأبيض والأسود، ومعها حذاء رياضي بنفس اللونين.

كما ظهر في لقطة أخرى وهو يرتدي قميصا أحمر نصف كم مزين بشكل هندسي باللون الأصفر.

واعتمد رمضان في كل أزيائه على ارتداء القميص مفتوح بأكمله.

وظهر رمضان قبل إطلاق الكليب في مؤتمر أقيم بدبي وهو يرتدي جاكيت أسود مرصع بالفصوص وبأشكال فضية تشبه المعدن، وقد صرح لأحد الإعلاميين أثناء كوليس المؤثمر، بأن الجاكيت يبلغ سعره 30 ألف دولار، أي ما يعادل 480 ألف جنيه مصري.