كورونا اليوم.. الفيروس مستمر حتى 2023.. وتحذير مهم من مستشار الرئيس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع منذ حوالي 9 أشهر على مروره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

في إطار ذلك، يوفر "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

كوفيد مستمر حتى 2023

يحذر البروفيسور هندريك ستريك، باحث ألماني في مجال فيروس نقص المناعة البشرية وعلم الأوبئة ومدير معهد أبحاث الفيروسات في جامعة بون، العالم الذي يقود معركة ألمانيا ضد كورونا، من إمكانية حظر التجمعات أو الحفلات المنزلية لمدة ثلاث سنوات حتى 2023، لأن الفيروس لن يختفي، على حد قوله، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

وأضاف البروفيسور أن أحد أهم الطرق للسيطرة على الفيروس هو وقف "الأحداث فائقة الانتشار" مثل الحفلات المنزلية أو التجمعات.

رئة المتعافين

زفّ دراسة جديدة أجراها باحثون من مؤسسات طبية متعددة في النمسا، بشرى سارة للمتعافين من فيروس كورونا "كوفيد 19".

وأثبتت الدراسة أن رئة بعض المتعافين من الفيروس تتحسن مع الوقت وتنخفض نسبة تلفها إلى 56% بعد 12 أسبوعا من التعافي، والبعض الآخر يبقى على حاله.

لذا طلب باحثو الدراسة من المرضى الذين تلقوا علاجهم في المستشفى، العودة إليهم لتقييم حالتهم بعد 6 و12 و24 أسبوعا، وذلك وفق ما ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

كيف تفرق بين كورونا والإنفلونزا الموسمية في الشتاء؟

حذّر الدكتور عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحة، من أنه سيكون هناك خلط بين الأنفلونزا الموسمية وفيروس كورونا خلال فصل الشتاء المقبل، خصوصل مع فتح المدارس والجامعات.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلام هوانم" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، إن هناك ضرورة لاستمرار الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا، موضحًا أنه لا يوجد دواء أو مصل مخصص لفيروس كورونا حتى الآن، وما يتم استخدامه من برتوكولات هي ادوية كانت موجودة بالفعل تستخدم لعلاج أمراض أخرى.

وتظهر خطورة فيروس كورونا في أن أعراضه تتشابه مع الإنفلونزا العادية، كالسعال، وارتفاع درجة الحرارة، فكيف يتم التمييز بينه وبين الإنفلونزا العادية؟

في نقاط بسيطة نقدم لكم الفرق بين أعراض الفيروس المستجد والإنفلونزا العادية وفق ما ذكر الموقع الإلكتروني الذي دشّنه مجلس الوزراء للتوعية بـ"كورونا".

أعراض فيروس كورونا:

- الحمي.

- ارتفاع شديد في درجة الحرارة (شائع بين 98 %من الحالات).

- سعال جاف (شائع بين 82 % من الحالات).

- إرهاق شديد (شائع بين 44% من الحالات).

- ضيق وصعوبة في التنفس.

- صداع شديد ومستمر.

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- العطس والرشح (نادر الحدوث).

- الالتهاب الرئوي (يحدث في الحالات المتأخرة).

- لا يوجد التهاب في الحلق.

- قشعريرة نادرة الحدوث.

- لا يوجد آلام في العضلات.

- أعراضه تظهر في فترة من 2- 14 يوما.

- 3.4% نسبة الوفاة بين المصابين.

أعراض الإنفلونزا العادية:

- حمى مفاجئة.

- سعال يصاحبه بلغم.

- إرهاق خفيف.

- ضيق تنفس.

- صداع خفيف.

- عطس ورشح متواصل لدي بعض الحالات.

- الالتهاب الرئوي الحاد يحدث لكبار السن وذوي الأمراض المزمنة (السكري والقلب، أمراض القلب).

- يوجد التهاب في الحلق.

- قشعريرة.

- يوجد آلام في العضلات.

- تظهر أعراضها خلال ساعات.

-1% نسبة الوفاة بين المصابين.

- يوجد عدة لقاحات متوفرة للعلاج