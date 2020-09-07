علماء يحذرون من انتشار علاجات مزيفة لـ"كورونا" على تويتر وإنستجرام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:

حذر فريق علماء هندي في الولايات المتحدة من انتشار أدوية عشبية على مواقع التواصل الاجتماعي، يزعم أصحابها أنها تقضي على فيروس كورونا، وفقا لموقع "health world".

تتكون الأدوية من الزيوت الأساسية والتوليفات العشبية، وتبلغ قيمتها 6000 دولار (ما يعادل نحو 94 ألف جنيه مصري)، لكنها غير قانونية أو معتمدة.

وفي دراسة نشرت في مجلة "Medical Internet Research Public Health and Surveillance" الأسبوع الماضي وجد باحثون في كلية الطب بجامعة كاليفورنيا في سان ديجو أن "إنستجرام" و"تويتر" من أكثر المنصات التي يباع عليها الأدوية.

وسميت الأدوية بمجموعات تعزيز المناعة، وشملت التوليفات العشبية والقطرات المضادة للفيروسات، حيث نشر ناشط هندي علبة تسمى "Nirogmaya NoCorona" ويزعم أنها قطرات وقائية بحسب ما قال فيديا بوروشوثامان، مؤلف مشارك في الدراسة وباحث في كلية الطب بجامعة كاليفورنيا.

وأضاف تيموثي ماكي، الأستاذ المساعد والمؤلف الرئيسي للدراسة، أن فريقهم اكتشف ما يقرب من 2000 منشور احتيالي مرتبطًا بمنتجات صحية مزيفة لـ Covid-19 وعمليات احتيال مالية بين شهري مارس ويونيو.

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وأشار أن بائعي العلاجات العشبية يسوقون أنفسهم كأطباء أو معالجين، ووجدوا منشوراتهم بعدة لغات، بما في ذلك الإنجليزية والهندية والصينية واليابانية والروسية.

وفقًا لماكي، استهدف المحتالون منصات التواصل كون دخولها سهلة للغاية ويستخدمها ملايين بعيدا عن القوانين التي قد تقيّد تسويقه للمنتجات المزيفة.

وبحسب ما ذكر الباحثون، تم حذف العديد من المنشورات التي تم اكتشافها من خلال عملية جمع البيانات الخاصة بهم من المنصات، ما يشير إلى أن المنصات ربما كانت تقوم بمراقبة ذاتية وإزالة المحتوى الذي ينتهك شروط الاستخدام الحالية.

وقال ماكي: "مع ذلك، ظلت العديد من المنشورات الأخرى نشطة ويمكن الوصول إليها من قبل المستخدمين بعد الانتهاء من دراستنا، مما يتطلب ضرورة القيام بالمزيد من العمل والمراقبة".

أكدت شركة "Twitter" أيضًا أنها أدخلت تسميات ورسائل تحذير جديدة لتوفير سياق ومعلومات إضافية حول بعض التغريدات التي تحتوي على معلومات متنازع عليها أو مضللة تتعلق بـ Covid-19، وقال متحدث باسم الشركة: "سنستمر في إعطاء الأولوية لإزالة المحتوى عندما يكون لديه دعوة واضحة للعمل والتي يمكن أن تشكل خطرًا مباشرًا على صحة الناس".