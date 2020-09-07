لا ترمي قشر الموز والبصل والبطيخ بعد الآن.. 8 استخدامات مذهلة لبقايا الطعام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

عند تجهيز الطعام للطهي وبعد تناوله، نجد أنفسنا أمام كم هائل من فضلاته وبقاياه، ولكن هناك طرق لمعرفة كيفية استغلال بقايا وفضلات الطعام بدلاً من رميها، وذلك وفقاً لموقع برايت سايد.

1. قشر البيض

يستطيع المصابون بنقص الكالسيوم الحصول على حاجتهم من قشور البيض الغنية بهذا العنصر الهام.

وبما أنه لا يمكنك تناول هذه القشور على طبيعتها، فالحل هو أنه تحوّلها إلى بودرة يمكنك إضافتها إلى عصيرك اليومي مباشرة، أو إلى طعامك.

2. قشر البطيخ

يعتبر البطيخ الفاكهة المفضلة للكثيرين في فصل الصيف، ولكن من الشائع أن يتم التخلص من قشوره. يقول البعض إنها تشبه الخيار من ناحية الطعم والتركيب، ما يجعلها مثالية لعمل المخلل. يمكنك تناولها كمسليات، أو مع خضروات مخللة أخرى.

3. أوراق القرنبيط

تتنوع الأطباق التي يتم فيها استخدام القرنبيط، ولكن دون النظر إلى أوراقه، بالرغم من أنها مصدر جيد للمعادن والحديد والبيتاكاروتين والحديد والكالسيوم، كما أنها شهية مثل القرنبيط نفسه، سواء أعددتها كحساء مغذي أو كمسليات مقرمشة وصحية.

4. زهور الكوسا

على الرغم من أنّ من الشائع استعمال زهور الكوسا في بعض الدول مثل إيطاليا، إلا أن بقية دول العالم لا تبدي أي اهتمام لها.

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إنّ أزهار الكوسا ناعمة ورقيقة، فحاول أن تستخدمها في إعداد طبق إيطالي إن لاحظت أن الكوسا لديك بدأت تُزهر، بدلاً من التخلص منها.

5. قشور الجزر

لا نتردد برمي قشور الجزر على الرغم من أنها في الحقيقة ذات نكهة لذيذة وغنية بفيتامين C، ويمكننا الاستفادة منها من خلال تحويلها إلى صلصة بيستو. إنها من أفضل الصلصات التي يمكنك إضافتها إلى المكرونة اليومية.

6. سيقان الفراولة وأوراقها

غالبًا ما نرمي سيقان الفراولة، ولا يعلم الناس أنهم يتخلصون من جزء مهم وغني بمضادات الأكسدة، ومضادات الالتهابات، وعناصر تحمي القلب والأعصاب. إن كنت تكره طعمها، فامزج جميع المكونات في عصيرك واستمتع به.

7. قشور الموز

يبدو أن التخلص من قشور الموز تصرف غريزي تعودنا عليه، وعلى الرغم من طعمها المر قليلاً، إلا أن تناولها مفيد للصحة، وذلك بسبب احتوائها على البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم.

الطريقة المثلى لاستخدامها هي عن طريق إعداد قشر الموز المقدد، وهو حل لذيذ حتى الأطفال سيرغبون بتجربته.

8. قشور البصل

قشور البصل غنية بالخصائص المضادات للأكسدة، وعلى الرغم من أن هناك من يستخدمونها في إعداد مرق الخضار، إلا أن هناك طريقة يمكننا بها استخدامها دون رميها بعد ذلك.

اغليها حتى تصبح طرية ومرنة، واخلطيها بزيت الزيتون، ثم أضفيها إلى الدقيق لتعد عجينة سائلة. اغمس شرائح البصل أو الدجاج فيها، ثم اقليها.