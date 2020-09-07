نجمات السجادة الحمراء في مهرجان البندقية يتحدين الكورونا

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 سبتمبر 2020 04:44 مساءً - تشهد الآن مدينة فينيسيا الساحرة، مهرجان البندقية السينمائي، ويعتبر هو الأول من نوعه بعد أزمة الكورونا، إذ عادت النجمات بعد غياب طويل، يتألقن على السجادة الحمراء، بفساتين جذابة وساحرة.

وكالعادة سوف نرصد لكِ الخليج 365.نت إطلالات النجمات المختلفة على السجادة الحمراء، لأول مرة منذ أزمة الكورونا، لتشاهديها وتحكمي بنفسكِ.

Cate Blanchett تعيد ارتداء فساتينها القديمة بالمهرجان

من انستجرام كيت بلانشيت خلال حفل مهرجان البندقية السينمائي





اعتمدت النجمة العالمية كيت بلانشيت أسلوبًا خاصًا في اختيار إطلالتها بالمهرجان، إذ ارتدت فساتين ظهرت بها من قبل بمهرجانات أخرى، كالفستان من Esteban Cortázar، مع تصميم الميرماد، وجاء قصيرًا قليلًا من الأمام ليبرز طولها، مع الأكمام الطويلة الواسعة للفستان، واختارت معه قصّة الشعر القصيرة، وهو الفستان الذي سبق وارتدته من قبل في مهرجان لندن السينمائي في عام 2015.

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Elodie بفستان لامع من فيرساتشي

من انستجرام إيلودي بفستان لامع من فيرساتشي



بلمسة مميزة للفساتين الميتالك، ظهرت المغنية الإيطالية إيلودى بفستان لامع بتصميم الـ Strapless، مع فتحة ساق كبيرة، مناسبة لطولها ولرشاقتها، من توقيع دار Versace، نسقت معه صندلًا مفتوحًا أسود، بلمسة فضية لامعة، ورفعت شعرها كعكة بسيطة للوراء، حتى تبدو بكامل رقتها، مع اللمسة الجريئة.

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Anna Foglietta بفستان من جورجيو آرماني

Anna Foglietta بفستان من جورجيو آرماني





أما النجمة الإيطالية آنا فلوغيتا، فقد اختارت إطلالة مستوحاة من أجواء الستينات والسبعينات، من توقيع دار أزياءGiorgio Armani والتي تظهر تفاصيل تلك الحقبة، بالشراشيب المطرزة على منطقة الصدر، مع التصميم المنفوش من التول الملون.

أما المجوهرات فقد اختارت، لمسات فضية فخمة من إسوارة وخاتم، من دار أزياء بلغاري.

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Georgina Rodríguez بإطلالة جريئة من إيرمانو

Georgina Rodríguez بإطلالة جريئة من إيرمانو



لفتت عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز أنظار الحضور بإطلالتها الجريئة بمهرجان فينسيا، والتي اختارت فيها فستان من الستان الناعم، مكشوف الظهر، مع فتحة ساق كبيرة، من دار الأزياء الإيطالية Ermanno Scervino، ونسقت معه عقدًا فخمًا، جاء مناسبًا لفخامة الفستان من Pasquale Bruni.



بهذا الألبوم إليكِ أبرز إطلالات النجمات بمهرجان فينسيا الدولي، أي إطلالة لفتت أنظاركِ أكثر؟.

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