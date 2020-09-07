رسالة أمل من بيروت بتوقيع مصممين لبنانيين

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 سبتمبر 2020 04:44 مساءً - لطالما اشتهرت بأنها عاصمة الموضة والجمال ومدينة المصممين المبدعين الذين نثروا عطر الأناقة في العالم. هي بيروت الحزينة اليوم تلملم جراحها وتعود إلى الحياة من جديد. ومن قلب الدمار أردناها رسالة أمل بتوقيع مصممين لبنانيين على إيقاع قصائد تغنت بحب بيروت. Advertisements

إعداد وتنسيق: جهاد حجيلي

شعر ومكياج: Velvet Management

الملابس والإكسسوارات: SARA MRAD, SARA MELKI, SARAH’S BAGAZZI & OSTA, JESSICA K, THYM, VANINA, RAMI KADI

مكان التصوير: من منازل بيروت المتضررة من جراء الإنفجار

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