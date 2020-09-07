عبايات عملية وعصرية للشابات

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 سبتمبر 2020 04:44 مساءً - تعتمد الفتيات الخليجيات، ولا سيّما السعوديات، على خيارات العبايات المختلفة، والتي تُعد من العادات التي يتبعها كل شرائح المجتمع بمختلف الأعمار، ولأنهن يحرصن دومًا على الظهور بعبايات مميزة بتصميمات عصرية جذابة ومختارة بعناية تناسب ذوقهن العالي، فقد اخترنا لكِ -عزيزتي- عدة موديلات عملية ومحتشمة، فاستوحي منها ما يناسبك.



عبايات سوداء للإطلالات اليومية

عبايات سوداء



لا شك أن للون الأسود مكانة خاصة في قلوب النساء، ولا سيّما عندما يكون بالعباية؛ حيث تفضل غالبية النساء الخيارات العملية والعصرية للعباية باللون الأسود. ومن وحي دور الموضة على مواقع التواصل الاجتماعي، استوحينا لكِ -عزيزتي- عدة عباية بتصميمات سوداء مذهلة، فاختاري ما يناسبك منها. اخترنا لكِ عباية سوداء مزينة في أطراف الأكمام بقماش أبيض مرسوم بالزهور الحمراء والصفراء، وعباية سوداء مزينة في أطراف الأكمام ومن الجزء السفلي بقماش شفاف مرسوم بالزهور الضخمة؛ لإطلالتين شبابيتين مرحتين، ولخيار عصري مميز؛ يمكنكِ -عزيزتي- الظهور بعباية سوداء مزينة من الخلف برسمة الأجنحة الذهبية بطريقة مذهلة ولافتة، أو عباية مزينة بقماش الساتان الأصفر في أطراف الأكمام ومصممة بجيوب مزينة بالأبيض والأسود والأصفر، ويمكن أن تطلّي بعباية سوداء مزينة من الطرفين برسومات الزهور الأنثوية، أو عباية مزينة بخطوط بيضاء عريضة في الجزء العلوي.

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عبايات عملية ملونة

عبايات ملونة



تفضل الفتيات خيارات العبايات الملونة عند الإطلالات النهارية أو للعبايات المناسبة لتجمعات الأصدقاء، ويعتمدن الألوان الحيادية المختلفة في العباية، ومن أبرز هذه الألوان جمعنا لكِ -عزيزتي- عدة خيارات مختلفة لأناقة عالية، فاستوحي من هذه الخيارات ما يناسبك. اخترنا لكِ عباية كحلية مزينة بالزهور البيضاء في أطراف الأكمام ومصممة بقماش أبيض مفرغ بالنقوش في الجزء السفلي مع حزام الخصر، وعباية مصممة من الجزء العلوي باللون الكحلي ومن الجزء السفلي باللون الأسود ومزينة من المنتصف بالنقوشات الذهبية المختلفة، ويمكنكِ التأنق بعباية بدرجة البني الفاتح المزين برسومات الزهور البيضاء والأغصان السوداء بطريقة أنيقة ومميزة تناسب الشابات في الإطلالات النهارية، أو الظهور بعباية زيتية مزينة بقماش أبيض مزين بالزهور وبتصميم تكسوه فصوص اللؤلؤ، أو عباية رمادية مصممة بأسلوب البشت المزين بحبات اللولؤ.

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