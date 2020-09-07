5 طرق لبشرة متوهجة دائماً على طريقة النجمة بيونسي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 سبتمبر 2020 04:44 مساءً - لا يختلف اثنان على جمال النجمة بيونسي ومظهر بشرتها المشرق والمتوهج، فما هي أسرار جمال النجمة العالمية المشهورة؟ الأمر بسيط جداً، فبيونسي تمتلك خمس حيل سريعة وبسيطة للحصول على بشرة متوهجة بشكل دائم، سنعرفك إليها في هذا المقال



1- أفضل حيلة للعيون المتعبة

أفضل حيلة للعيون



عندما سُئلت النجمة بيونسي عما إذا كانت تتبع أي حيل لمكافحة تعب العينين، قالت أنها تضع القليل من ظلال العيون الذهبية في الزوايا الداخلية لعينيها، فهي بنظرها أكثر رقة من اللون الأبيض، حيث تجعل العين أكثر يقظة وإشراقاً، وتمنحها مظهراً متوهجاً.

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2- كريم ترطيب البشرة

كريم ترطيب البشرة



من غير الممكن أن تخلد النجمة بيونسي الى النوم من دون استخدام كريم الترطيب Aquaphor Healing Ointment، فهو علاج فاعل لجفاف البشرة: تشقق الشفتين، جفاف اليدين، تشقق الكعبين والقدمين، مما يجعله متعدد الاستخدامات، إذ يحمي البشرة من الجفاف ويجعلها ناعمة ويمنحها مظهراً صحياً متوهجاً. وهو مصمّم أيضاُ لتهدئة البشرة والجروح والحروق والتهيجات التي قد تصاب بها.



3- إزالة المكياج قبل النوم

إزالة المكياج



تعد إزالة المكياج قبل الخلود الى النوم أحد أسرار جمال بشرة بيونسي على مر السنوات، وذلك بشهادة فنان المكياج الخاص بالنجمة، فهذه الخطوة ضرورية جداً لتبقى البشرة مشرقة ومتوهّجة وخالية من الشوائب. فمهما كنت مرهقة ومتعبة، لا تهملي تنظيف وجهك من كافة آثار المكياج قبل الخلود الى الفراش.

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4- كريم ترطيب الشفاه

كريم ترطيب الشفاه



في إحدى مقابلاتها، أخبرت النجمة بيونسي أن أحد منتجات العناية بالبشرة التي يجب على المرأة اقتناؤها، هو Smith's Rosebud Salve: "ضعيه مع أحمر الشفاه، واستخدميه لتجهيز رموشك قبل تجعيدها، فهو يجعل الرموش متماسكة ولامعة، علماً أنه في الأساس مرطب شفاه متعدد الاستخدامات يمنح البشرة توهجاً طبيعياً وملمساً حريرياً ناعماً. وهو خيار رائع لا سيما لذوات البشرة الجافة والحساسة.



5- برايمر خفيف

برايمر خفيف



يعد Magic Lumi Light Infusing Primer ، من بين منتجات الجمال المفضلة لدى النجمة بيونسي، التي تمنحها توهجاً طبيعياً، وتجعل البشرة متألقة وندية. فهذا البرايمر الخفيف يضيء البشرة ويمنحها توهجاً طبيعياً، وذلك بفضل تركيبته الخفيفة والسائلة التي تمتزج مع البشرة بسهولة لتوفر لها مظهراً ندياً طبيعياً، فضلاً عن أن لونه عالمي مناسب لجميع ألوان البشرة ونغماتها.

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