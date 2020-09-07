الفاشينيستا نور عريضة وابنتها يغادران لبنان: بيروت كسرت قلبنا

علاقات و مجتمع
بعد مرور قرابة شهر على وقوع حادث انفجار مرفأ بيروت، وثقت الفاشينيستا اللبنانية نور عريضة لحظاتها الأخيرة مع ابنتها آيلا في لبنان، بصورة لهما على تطبيق إنستجرام من مطار بيروت، بعدما اتخذت العائلة قرارها بالهجرة.
وعلقت عريضة على صورتها وطفلتها: "بيروت كسرتي قلبنا".
وظهرت الفاشينيستا اللبنانية في فيديو آخر مع آيلا وهي تقول "من ميلة مبسوطة كتير يعني هالفرصة ما بتجي كل يوم للإنسان، بس من ميلة تانية كل حياتي عشتها هون، بصراحة مش عارفة شو بدي حسّ من جوّا".
وألحقت عريضة صورها على إنستجرام بهاشتاج باريس وفرنسا، الامر الذي دفع متابعيها لتوقع أن العاصمة الفرنسيّة هى وجهتها الجديدة للاستقرار .
والغريب في الفيديو أن آيلا ظهرت صامتة في الفيديو رغم أنها نالت شهرةً واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي بسبب طلاقتها في الكلام.
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