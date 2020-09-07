منة عرفة "تايجر" في أحدث جلسة تصوير

علاقات و مجتمع

ظهرت الممثلة الشابة منة عرفة بجسم رشيق، وذلك خلال أحدث جلسة تصوير لها.

وشاركت منة مجموعة من الصور مع جمهورها من خلال حسابها الرسمي بموقع وتطبيق "إنستجرام".

وكانت قد فاجأت منة عرفة متابعيها، بإجراء "نيولوك" مختلف وغير تقليدي عما ظهرت به مسبقا، مشاركة متابعيها إطلالتها الجديدة، عبر خاصية "ستوري" على حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

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وظهرت "عرفة" بشعر طويل أحمر اللون، يحمل بعض التموجات، بينما أطلت في صور أخرى بتسريحة "كيرلي".

وعلقت الفنانة الشابة على الصور، موضحة أنها عادت إلى العمل الفني مجددا، فضلا عن إجابتها عن بعض التساؤلات الموجهة إليها، كاشفة عن أنها شخصية عصبية.

وكان آخر ظهور لمنة عرفة خلال الشاشة من خلال مشاركتها في دراما رمضان 2020 بمسلسل "ليالينا 80"، مع غادة عادل وخالد الصاوي وإياد نصار وصابرين وإخراج أحمد صالح.