مي حلمي تغني "بم بم" لمحمد رمضان.. ومتابعون: انسي الطلاق بالضحكة

علاقات و مجتمع

شاركت الإعلامية مي حلمي مقطع فيديو قصير عبر تطبيق "تيك توك"، على حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، خلال دندنة أغنية "بم بم" للفنان محمد رمضان.

وظهرت الإعلامية بإطلالة كاجوال تجمع بين الأبيض والأسود، خلال غنائها مقطع من "بم بم" بصحبة صديقة لها تُدعى أمنية حسن.

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وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد ما يقارب الـ29 ألف تسجيل إعجاب، وآلاف التعليقات، أبرزها: "ملكة جمال"، و"الإعلامية الفرفوشة رزق"، و"يا صباح الطاقة الإيجابية والسعادة"، و"لازم تنسي الطلاق بالضحكة الحلوة".

انفصال مي حلمي ومحمد رشاد

وكانت ضجت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية عقب تداول أخبار بانفصال الإعلامية مي حلمي والفنان الشاب محمد رشاد، بعدما قام الأخير بإلغاء متابعتها عبر إنستجرام، في حين لا تزال الأولى تحتفظ بصورها معه، لتنتهي هذه الزيجة عقب أشهر من زواجهما وسنوات من الحب، حيث أكد الخبر محمد رأفت، محام الثنائي، موضحا أنهما اتفقا على الانفصال عقب العديد من الخلافات.

وعلق المطرب الشاب على خبر الانفصال، عبر خاصية "ستوري"، على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد".