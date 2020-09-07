شيخ تركي يواجه عقوبة السجن 55 عاما بسبب اغتصاب طفلة

علاقات و مجتمع

في واقعة اهتز لها الرأي العام التركي، أقدم شيخ بإحدى الطرق الصوفية على اغتصاب طفلة عمرها 12 عاما.

"الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال" هي التهمة التي وجهتها الشرطة التركية للشيخ نور الله شعبان، وذلك بعد أن فضحت طفلة تبلغ من العمر 12 عاما اعتدائه الجنسي عليها.

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النيابة العامة في تركيا، طالبت بتوقيع عقوبة السجن 55 عاما في حق شيخ طريقة "أوشاكي" الصوفية، وذلك بعد أن ألقت قوات الأمن القبض عليه بعد بلاغ من أسرة طفلة في بلدة أكيازي التابعة ولاية سكاريا.

من جهتها، طالبت النيابة العامة في طلبها بإنزال عقوبة السجن من 15 عاما وحتى 55 عاما وشهرا واحدا و15 يوما، وأن العقوبات انقسمت إلى 15 عاما وحتى 40 عاما وشهرا واحدا و15 يوما عن تهمة "الاعتماد الجنسي على الأطفال" و3 أعوام وحتى 15 عاما عن تهمة "حرمان الأطفال من الحرية لأغراض جنسية".

من جهته، حاول الشيخ التكتم على الواقعة وإسكات أسرة الطفلة، حيث ظهرت مكالمات هاتفية للشيخ المزعوم مع والد الضحية يطالبه فيها بالتستر على الواقعة.

أما عن السلطات التركية فقد فرضت حظر النشر بالحادث بعد تركيز الرأي العام على علاقاته مع كبار المسؤولين وانتشار صور له معهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن الشيخ فاتح نور الله كان قد أثار موجة من الجدل بعد أن تحدث لمريديه قائلا، إن "الدولة العثمانية الثانية على وشك التأسيس في تركيا" وأن على أتباعه الاستعداد لعصر جديد، وطلب منهم أن يتمركزوا في أماكن حساسة من الدولة.