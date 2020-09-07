منة شلبي ترد على سؤال "متجوزتيش ليه": "تربست الباب والمفتاح خبيته" (فيديو)

علاقات و مجتمع

تساؤلات عدة تتلقاها الفنانة منة شلبي، كونها لم تتزوج حتى الآن، رغم بلوغها عامها الـ38، وهو ما كشفت عن أسبابه بطريقة كوميدية، خلال حلقتها في برنامج"SNL"، بالعربي.

"انتي جميلة أوي وزي القمر ومسمسمة ومفكيش غلطة..انتي ما تجوزتيش ليه..العطلة منين.. مش شايفة إن شكلك الغريب هو اللي موقف سوقك.. قصة شعرك الغريبة والتاتو"، أسئلة كثيرة وجهت للفنانة منة شلبي، على سبيل الدعابة، أثناء الفقرة الافتتاحية والتقديمية للبرنامج، من الفنانة ميرنا جميل والفنان طوني ماهر.

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ردت الفنانة على الأسئلة التي وجهت إليها، قائلة: "نصيب ومحدش بياخد أكثر من نصيبه"، ثم أعاد الفنان طوني ماهر توجيه السؤال إليها مجددًا، لترد عليه بأغنية كوميدية، قالت خلالها: "تربست الباب.. والمفتاح خبيته.. أنا مش عروسة حلاوة متخلنيش أقلبها غباوة".

وكانت كشفت منة شلبي، في حوار سابق مع الإعلامي محمود سعد، عن أسباب عزوفها على الزواج، "أنا زي أي بنت نفسي إني أكبر وأعجز مع حد بحبه، وبكون مبسوطة لما بشوف الناس العجوزة اللي عايشين مع بعض".

وتابعت "منة"، أنها تبحث عمن تكمل حياتها معه، وليس من يكملها، وقالت: "أنا مؤمنة بإني غير ناقصة حتى يكملني أحد".

وفي تصريحات سابقة لها، مع الفنانة شيرين عبدالوهاب، في برنامج "شيري استوديو"، أكدت الفنانة أنها لم تجد الشخص المناسب حتى الآن للارتباط به، قائلة: "معنديش مانع أفضل عازبة، لأني مؤمنة بالمثل الشعبي الذي يقول، (قعدة الخزانة ولا جوازة الندامة)".