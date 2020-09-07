بعد تحذير مستشار الرئيس.. كيف تفرق بين كورونا والإنفلونزا الموسمية في الشتاء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

حذّر الدكتور عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحة، من أنه سيكون هناك خلط بين الأنفلونزا الموسمية وفيروس كورونا خلال فصل الشتاء المقبل، خصوصل مع فتح المدارس والجامعات.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلام هوانم" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، الأحد، إن هناك ضرورة لاستمرار الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا، موضحًا أنه لا يوجد دواء أو مصل مخصص لفيروس كورونا حتى الآن، وما يتم استخدامه من برتوكولات هي ادوية كانت موجودة بالفعل تستخدم لعلاج أمراض أخرى.

وتظهر خطورة فيروس كورونا في أن أعراضه تتشابه مع الإنفلونزا العادية، كالسعال، وارتفاع درجة الحرارة، فكيف يتم التمييز بينه وبين الإنفلونزا العادية؟

في نقاط بسيطة نقدم لكم الفرق بين أعراض الفيروس المستجد والإنفلونزا العادية وفق ما ذكر الموقع الإلكتروني الذي دشّنه مجلس الوزراء للتوعية بـ"كورونا".

أعراض فيروس كورونا:

- الحمي.

- ارتفاع شديد في درجة الحرارة (شائع بين 98 %من الحالات).

- سعال جاف (شائع بين 82 % من الحالات).

- إرهاق شديد (شائع بين 44% من الحالات).

- ضيق وصعوبة في التنفس.

- صداع شديد ومستمر.

- العطس والرشح (نادر الحدوث).

- الالتهاب الرئوي (يحدث في الحالات المتأخرة).

- لا يوجد التهاب في الحلق.

- قشعريرة نادرة الحدوث.

- لا يوجد آلام في العضلات.

- أعراضه تظهر في فترة من 2- 14 يوما.

- 3.4% نسبة الوفاة بين المصابين.

أعراض الإنفلونزا العادية:

- حمى مفاجئة.

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- سعال يصاحبه بلغم.

- إرهاق خفيف.

- ضيق تنفس.

- صداع خفيف.

- عطس ورشح متواصل لدي بعض الحالات.

- الالتهاب الرئوي الحاد يحدث لكبار السن وذوي الأمراض المزمنة (السكري والقلب، أمراض القلب).

- يوجد التهاب في الحلق.

- قشعريرة.

- يوجد آلام في العضلات.

- تظهر أعراضها خلال ساعات.

-1% نسبة الوفاة بين المصابين.

- يوجد عدة لقاحات متوفرة للعلاج.

بعض النصائح للتعامل مع الظروف الحالية للوقاية من كورونا

- عند استقبال الضيوف في المنزل، التحية تكون على بُعد متر من خلال: التلويح باليد أو الإيماءة أو الانحناء.

- اطلب من المتواجدين في المنزل جميعا غسل أيديهم بما فيهم الضيوف.

- التنظيف المستمر للأسطح والأشياء خاصة التي يتم لمسها كثيرًا.

- إذا شعر شخص من المتواجدين أنه ليس بخير (خاصة وإن كانت أعراضه إيجابية لفيروس كورونا المستجد) أحذرا من مشاركة الأماكن معًا.

- إذا أُصبت بأعراض فيروس كورونا المستجد تواصل مع جهة الرعاية الصحية المختصة تليفونيًا قبل الذهاب.

- ضع خطة تحضيرية لك في حالة تفشي الفيروس في مجتمعك.في حال خروجك من المنزل، حاول الالتزام بكافة التعليمات الإرشادية كما لو كنت في المنزل.ابق على إطلاع دائم بالمستجدات عن الفيروس من المصادر الموثوقة.