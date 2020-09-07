هل مررت بموقف وشعرت أنه حدث من قبل... طبيب نفسي يوضح السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات
تحدث عالم النفس سيرغي كليوتشنيكوف، عن تأثير ظاهرة "ديجا فو" وأسباب حدوثها.
يُترجم مصطلح deja vu الفرنسي إلى "سبق رؤيته"، أي عندما يجد الشخص نفسه في مكان جديد، لكن يبدو له أنه كان هنا بالفعل، ووفقا لكليوتشنيكوف، هذه الظاهرة لها تفسيرات مختلفة.
وأوضح في مقابلة مع "سبوتنيك"، أنه هناك مفهوم "تزامن الوعي"، وهو عندما تتشابك التجارب السابقة مع الحاضر على أساس أوجه التشابه.
وقال الطبيب: "هناك شيء مشابه في الحالة المزاجية أو الصور الخارجية، ويتعرف الدماغ على هذا كنوع من الذاكرة. الأمر الأخر هو أن يعاني الشخص من صدمة، تخرج بعض الصور والذكريات من الأعماق، والتي تشبه اللحظة الحالية".
وتابع "إن أتباع التعاليم الشرقية مع نظرية تناسخ الأرواح يعتقدون أن هذا نوع جاء من الحياة السابقة".
وأشار كليوتشنيكوف إلى أن ظاهرة "ديجا فو" يمكن أن يكون أيضا مظهرا من مظاهر الحدس. من المهم أن نفهم ما يمكن تعلمه منه وما إذا كان هذا نوع من الإشارة للشخص لقبول شيء ما أو لا.
"لذلك، اعتمادا على نوع الحدث، إما أن يشجع الحدس الشخص على فعل ما يفكر به، أو يدعم قراره بفعل شيء ما، أو على العكس من ذلك، يحذر من شخص أو خطوات أو قرارات".
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