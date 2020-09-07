تعرف على كمية الخبز التي يجب تناولها يومياً

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن كمية الخبز اليومية السليمة تتراوح بين 200 و300 جرام.

وأضافت الجمعية أنه من الأفضل تناول خبز الحبوب الكاملة؛ حيث إنه قليل السعرات الحرارية من ناحية وغني بالألياف الغذائية، التي تتمتع بفوائد صحية جمّة، من ناحية أخرى.

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وتساعد الألياف الغذائية على الشعور بالشبع سريعا، كما أنها تحد من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني واضطرابات أيض الدهون وسرطان الأمعاء الغليظة وأمراض القلب والأوعية الدموية.

ومن ناحية أخرى أشارت الجمعية إلى أن الخبز الأبيض المصنوع من دقيق القمح يعاني من سمعة سيئة، نظراً لأنه يتسبب في البدانة، إلا أنه يتمتع أيضا بفوائد صحية في بعض الحالات المرضية.

وأوضحت الجمعية أن الخبز الأبيض يحمي المعدة بعد العمليات الجراحية وبعد الإصابة بأنفلونزا المعدة أو في حالة التهابات الأمعاء المزمنة؛ حيث تتحمله المعدة في هذه الحالات بصورة أفضل مقارنة بخبز الحبوب الكاملة.