النيران تلتهم جسد سيدة بسبب معقم اليدين

علاقات و مجتمع

حالة هلع أصيبت بها سيدة بعد أن اشتعلت النيران بجسدها بسبب معقم اليدين الموجود على جسمها.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، وقع الحادث بولاية تكساس الأمريكية، عندما حاولت السيدة كيت وايز التي عقمت ذراعيها بالكامل وانفجرت أثناء إشعالها شمعة.

وقالت "كيت" إنها من شدة ذعرها قفزت ودفعت زجاجة من الكحول ما تسبب في انفجار يشبه القنبلة من حولها، إلا أنها تمكنت من خلع ملابسها المحترقة وإخراج ابنتها ذات الاحتياجات الخاصة وحيواناتهم الأليفة من منزلهم.

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واستمرت "كيت" في تلقي العلاج من حروق الدرجة الثانية والثالثة التي تغطي جسدها بالكامل، مؤكدة أن الحريق اندلع بعد أن استخدمت معقم اليدين الذي اشترته لحماية نفسها وبناتها من فيروس كورونا، فيما لا يزال سبب الحريق قيد التحقيق.

مخاطر استخدام معقم اليدين، حذرت منها "كيت" كونه يحتوي على نسبة كحول، عندما يكون قريبا جدا من اللهب المكشوف "يمكن لشيء صغير مثل إضاءة شمعة أن يكون سببا في اندلاع حريق وفي غضون خمس ثوان، كان جسدي كله محترقا بالنيران".

مبالغ كبيرة قد تحتاج لها "كيت" للعلاج ومساعدة الأسرة في خسائرها من الحريق، الأمر الذي دفع صديقتها كاثرين بونستيل، إلى إنشاء صفحة على موقع GoFundMe للمساعدة في جمع الأموال لدعم العائلة.