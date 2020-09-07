"قبلة تحت الماء" شيما صابر تفاجئ جمهورها بصورة مع زوجها رامي صبري

علاقات و مجتمع

لحظات رومانسية جمعت بين مقدمة البرامج شيما صابر وزوجها رامي صبري لاعب كرة القدم بنادي إنبي، التي وُثقت في مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وظهرت "شيما" بمايوه فاتح اللون من قطعة واحدة خلال تقبيل زوجها أسفل الماء، في مقطع فيديو لم يتجاوز الـ25 ثانية.

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زواج شيما صابر ورامي صبري

في مايو الماضي، احتفل رامي صبري لاعب كرة القدم بنادي إنبي، بعقد قرانه على مقدمة البرامج شيما صابر، وسط حفل اقتصر على أقاربهما وأصدقائهما.

وارتدى "رامي" بدلة "سيمي فورمال"، بينما ظهرت العروس مرتدية فستان أبيض مزين باللولي وتسريحة شعر إنسيابية تحمل بعض التموجات، ثم نشرت "شيما" صورا جديدة من "فوتوسيشن" الزفاف، ظهرت خلالها بفستان أبيض منفوش، وظهر الأخير ببدلة سوداء كلاسيكية.

معلومات عن شيما صابر

شيما صابر هي إعلامية رياضية، إذ تقدم برنامج "سبعة في سبعة" على قناة "تايم سبورت".

وبدأت "شيما" أولى خطواتها في البرامج الرياضية في العام 2010 في قناة "ميلودي سبورت" لمدة 5 أشهر، ثم انتقلت لقناة النهار ببرنامج "النهار نيوز"، ثم انتقلت لقناة "dmc sport" لتقدم برنامج "تايم أوت"، وخاضت بعد ذلك تجربتها في قناة "الأهلي" ببرنامج "كلام في الميديا".

وكانت آخر محطاتها في قناة "أون تايم سبورت" من خلال برنامجها "سبعة في سبعة".