علاقات و مجتمع
احتفلت الفنانة صابرين، بعيد ميلاد زوجها اليوم، بنشر صور تجمعهما على "إنستجرام".
وعلقت صابرين على صورتها مع زوجها، قائلة: "كل سنة وأنت يا طارق الطبطبة اللي بجد وحق وحقيقي.. كل سنه وأنت طيب يا راجل يا طيب".
وكانت قد فاجأت صابرين جمهورها نهاية العام الماضي، بتخليها عن الحجاب، والعودة للمظهر الذي عرفها به الجمهور في بداية حياتها الفنية، بنشر صوراً لها على "إنستجرام" بشعرها الطبيعي، دون أن ترتدي الحجاب، أو حتى تظهر بالباروكة كما اعتادت في أعمالها الفنية طيلة السنوات الأخيرة.
وكان آخر ظهور لصبرين على الشاشة من خلال مشاركتها في موسم رمضان 2020 بمسلسل "ليالينا 80"، من بطولة إياد نصار، وغادة عادل، وخالد الصاوي وإخراج أحمد صالح.
كانت هذه تفاصيل خبر صابرين تحتفل بعيد ميلاد زوجها: كل سنة وأنت الطبطبة اللي بجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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