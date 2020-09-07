10 معلومات عن الفنانة عايدة كامل.. تمنت أن يجمعها الله بزوجها الراحل

علاقات و مجتمع

رحلت الفنانة عايدة كامل، عن عالمنا اليوم عن عمر ناهز الـ89 عامًا، ونعها المجلس الأعلى للثقافة في بيان أصدره اليوم، قال فيه: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى، تنعى الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة ورئيس المجلس الأعلى للثقافة، والموظفون بالمجلس الأعلى للثقافة، الفنانة القديرة عايدة كامل، زوجة الفنان الراحل محمود عزمي، نسأل الله أن يتغمدها برحمته، ويُلهم الدكتور هشام وأسرته الصبر والسلوان".

ويُقدم "هُن" أبرز المعلومات عن الفنانة عايدة كامل، خلال السطور التالية، وفق موقع "السينما":

- ولدت عام 1931 أي تبلغ من العمر 89 سنة.

- درست الإذاعة والتليفويون وحصلت على درجة البكالوريوس.

- بدأت عملها في السينما مطلع خمسينيات القرن الماضي.

- كانت متزوجة من الفنان محمود عزمي، وتحرص دومًا على نشر صوره وإحياء ذكرى وفاته عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ومؤخرًا أحيت ذكراه قائلة: "كنا نحتفل بعيد ميلادك واليوم نترحم عليك، ولكنها إرادة الله ولا راد لقضائه، اللهم اغفر لمن عشنا معهم أجمل السنين، اللهم اجمعنا بهم في جنتك، اللهم آمين".

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- من أبرز أفلامها "لحن الخلود، دايما معاك، الوسادة الخالية، إسماعيل يس في الطيران، إسكندرية ليه؟".

- تميزت عايدة كامل في المسلسلات الدرامية منذ ثمانينيات القرن الماضي، وقدمت دراما، "بين القصرين، القضاء في الإسلام، هوانم جاردن سيتي".

- لها أعمال إذاعية درامية أيضًا، منها "الحب كدة، شيء من الخطر، حبيبي خذ بيدي، الدجال، ابن البرق، الفارس الأسود، كلاب الحراسة، الصديق والطريق".

- حصلت على العديد من التكريمات لأعمالها الفنية، من بينها تكريم المسرح القومي في عام 2006.

- كرمت عايدة كامل من مسرح الهناجر من المركز القومي للمسرح في عام 2017.

وكانت الفنانة الكبيرة عايدة كامل، أكّدت في أغسطس الماضي، أنَّها تمر بظروف صحية صعبة تعرضت لها دون أي مقدمات، طالبة "من يحمل لها ذرة من الحب الدعاء لها". ودوّنت الفنانة الراحلة، عبر حسابها على فيس بوك قبل رحيلها بأسابيع: "يا رب ليس لي إلا أنت سبحانك، رجاء لكل من يحمل لي ذرة من الحب أن يدعو لي، أمر بظروف صحية صعبة فجأة ودون أي مقدمات".