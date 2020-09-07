الامارات | وفاة الفنانة المصرية عايدة كامل عن 89 عاما

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنانة المصرية عايدة كامل عن 89 عاما والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفيت اليوم الفنانة المصرية القديرة، عايدة كامل، عن عمر يناهز 89 عاما. و وبحسب "المصري اليوم" كانت الفنانة تعاني من مشكلات صحية في المعدة والقولون، وقضت ما يقرب من 3 أسابيع بأحد مستشفيات القاهرة، إثر تدهور حالتها الصحية، وطالبت الجمهور بالدعاء لها أثناء آخر اتصال معها.

والفنانة عايدة كامل من مواليد عام 1931، ولها من زوجها الفنان الراحل، محمود عزمي، ابن هو الدكتور هشام عزمي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، ولم يتم حتى الآن تحديد موعد أو مكان تشييع الجثمان.

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