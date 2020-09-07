واكبي أجمل إطلالات النجمات العالميات في حفل "يونيسف"

شهد حفل اليونيسف في كابري هذا العام اجمل اطلالات النجمات العالميات بفساتين سهرة تحتوي على تفاصيل وزخرفات طبعت أناقتهن بشكل ملفت. فكل نجمة ارتدت التصميم الذي يليق بها وتنوّعت الموديلات من خلال اختياراتهن أجمل التصاميم الجريئة والفاخرة، واكبي أجمل إطلالات النجمات في حفل اليونيسف في كابري، واختاري أي إطلالة أعجبتك أكثر.

موضة الفستان الفضي

طبعت الجميلة Rita Ora إطلالة مشعة خلال تواجدها في هذا الحفل، وتمايلت بموضة الفستان الفضي الفاخر الذي حمل توقيع دار Ralph & Russo مع القصة المستقيمة التي تبرز من خلال تفاصيل التول الشفافة مع الشق الجانبي والجريء. كما لفتت الأنظار بأقمشة التطريز وطبعات الورود المزخرفة والنافرة الى جانب قصة الكتف الواحدة مع تفاصيل الاقمشة الإضافية المنسدلة من الخلف. أما Cindy Bruna فتألقت بموضة الفستان البني الساحر والمميز بطبقات الكشكش النافرة على كامل التصميم الحيوي.

موضة الفستان الأبيض

ومن الإطلالات العصرية التي لفتت أنظارنا، تمايل Belén Rodríguez بفستان فاخر باللون الأبيض مع القصة الضيقة والفراغات البارزة على جوانب الخصر. أما التصميم البراق فلفت الأنظار باللون النيلي البراق مع القصة القصية وغير المستقيمة بأسلوب الجميلة Leonie Hanne kann. كما لم تتخلى Natasha Poly عن موضة البدلة الشورت العصرية باللون الأسود الذي جعل أناقتها كلاسيكية وعصرية في الوقت عينه.

قد يهمك أيضا:

Advertisements

تألقي بأجمل فساتين سهرة مستوحاة من مدونات الموضة المحجبات

تعرفي على أجمل فساتين خطوبة كشكش 2020