هل ارتدت رجاء الجداوي الحجاب؟ سؤال يتجدد رغم وفاة الفنانة

علاقات و مجتمع

قبل رحيلها بأسابيع، وتحديدًا خلال شهر رمضان الماضي، واجهت الفنانة رجاء الجداوي شائعة ارتدائها الحجاب في شهر رمضان، والذي نفته بنفسها عبر منصات التواصل الاجتماعي، ليكون بذلك آخر نبأ ترد عليه قبل رحيلها عن عالمنا إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ليتجدد التساؤل مرة أخرى عن ذلك الأمر بالتزامن مع ذكرى ميلادها.

وانطلقت الشائعة، عقب مشاركة "رجاء" متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، في رمضان الماضي، بصورة جديدة لشخصية "زوزو" التي تجسدها في مسلسل "لعبة النسيان"، مرتدية حجاب طويل فاتح اللون يشبه الخمار، فضلًا عن ملابس فضفاضة، تتضمن قميص أبيض واسع وغير منقوش، بالإضافة إلى بنطلون قاتم اللون.

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واكتفت الفنانة بكتابة اسم الشخصية فقط على الصورة، دون تدوين تعليق آخر، ما جعل البعض يعتقد أنها ارتدت الحجاب.

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حينها مع الصورة، التي حصدت ما يتجاوز الـ28 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "زي القمر بالحجاب"، و"ألف مبروك على الحجاب يا حبيبتي"، لترد الفنانة نافية ارتدائها له، قائلة: "ده الدور في المسلسل".

وولدت رجاء الجداوي في مثل هذا اليوم عام 1934، ورحلت يوليو 2020، عن عمر ناهز 82 عاماً، بمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، بعد معاناة استمرت 43 يومًا، مع فيروس كورونا المستجد.