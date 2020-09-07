طريقة عمل القرنبيط بالخلطة

كتب: هن - 08:32 ص | الإثنين 07 سبتمبر 2020

يُعد القرنبيط من الأطباق الشعبية الشهيرة، التي تفضلها أغلب الأسر المصرية، وفيما يلي طريقة بسيطة، وخطوات سريعة لتحضيره دون مجهود أو تكلفة. مكونات القرنبيط قطع قرنبيط كوب دقيق 2 بيضة حليب ثوم مهروس بقدونس مفروم. Advertisements كزبرة خضراء مفرومة. ملعقة كمون. ملعقة فلفل ملح فلفل أسود. طريقة عمل القرنبيط قومي بسلق القرنبيط مع الملح والفلفل والكون. صفي القرنبيط من الماء جيدا. في وعاء كبير ضعي الدقيق والبيض والحليب، والثوم والكزبرة والبقدونس، والملح والفلفل الأسود والفلفل والكمون، وامزجيهم جيدا. ضعي القرنبيط في خليط الدقيق، ثم ضعيه في الزيت على النار.

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