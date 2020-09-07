لو غلطت في حقه.. "الثور" هيعمل نفسه مسامح و"القوس" هيعمل حساب للعشرة

لايف ستايل

تعرض الشخص للإساءة يجعله في حيرة القدرة على التسامح، فهو الأمر الذي يختلف من حسب شخص لآخر، وربما يكون للأبراج الفلكية سبب في ذلك.

وعرضت المهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، خلال حديثها لـ"هن"، كيف يتسامح كل برج مع الشخص المسيء في حقه.

الحمل: صعب يسامح

الاعتزاز بالنفس من الصفات الأصيلة، لذلك ممن الصعب يسامح من اخطأ في حقه.

الثور: هيعمل نفسه مسامح

من الصعب يجدد الثقة في شخص أخطأ في حقه، لكنه يعمل على إظهار التسامح ولذلك لأنه يحرص على مصالحة مع الطرف الآخر.

الجوزاء: بيسامح أوي

التسامح الشديد من الصفات الأصيلة مع الطرف الآخر، لأنه يريد أن يعيش حياته ولا يحب المشاعر السلبية والحزن.

السرطان: مبيسامحش بسهولة

الحساسية الشديدة الصفة الأصيلة لأصحاب السرطان، لذلك عند تعرضهم للضرر لم يسامح في حقه بسهلة، وعند تأكده من من نية الأذى من الشخص المسئ له يفكر في الانتقام.

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الأسد: عامله باحترامه عشان ميأذيش

يريد المعاملة باحترام لذلك لم يسامح من خطأ في حقه إلا إذ عرضه لنفس الضرر الذي وقع عليه.

العذراء: مش هيسامحك

لم يسامح الشخص المسيء، ولم يقبل عيوب الطرف الآخر.

الميزان: متكررش غلطتك معاه

يلتسم الكثير من الأعذار لكن عند تكرار الخطأ أكثر من مرة من الشخص ذاته يبتعد عنه.

العقرب: لو اتأكد من نيتك السيئة مش هيسيبك

رغم أنه لم يسامح المخطئ، لكنه يقدر المشاعر الطيبة، وفي حين التأكد من النية السيئة للشخص الآخر يخطط لأذيته.

القوس: بيعمل حساب للعشرة ويسامح

التسامح من الصفات الأصيلة لأصحاب برج القوس، لأنه يقدر العشرة.

الجدي: هيفقد الثقة ومش هيسامحك

إذ فقد برج الجدي الثقة في الطرف الآخر يصعب تجديدها، لذلك لم يتمكن من المسامحة بشكل سريع.

الدلو: لو اعتذرتله هيسامحك

عند اعتذار المخطئ يسامح أصحاب برج الدلو في حقهم.

الحوت: هيسامحوا بشدة

تقدير المشاعر الإنسانية من أهم صفات برج الحوت، لذلك يتمكنون من التسامح الشديد.