وصفة اقتصادية للعناية بالبشرة الدهنية في المنزل "ماسك البشرة"

لايف ستايل

مع ارتفاع درجات الحرارة وتقلبات الطقس، تزداد معاناة صاحبات البشرة الدهنية، وتقل نضارة بشرتهن، وسط بحثهن عن وصفات طبيعية فعالة للحصول على بشرة مثالية خالية من الشوائب والدهون المتراكمة.

قدمت الإعلامية رضوى الشربيني، وصفة سريعة وغير مكلفة للعناية بالبشرة الدهنية، خلال برنامجها "هي وبس"، المذاع على فضائية "سي بي سي سفرة"، نعرضها خلال النقاط التالية:

مقادير ماسك البشرة الدهنية

لبن.

ترمس مطحون.

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ليمون.

طريقة تحضير البشرة الدهنية

- خلط اللبن مع الليمون والترمس المطحون.

- تغطية الوجه والرقبة بالخليط لدقائق.

- غسل الوجه والرقبة بالماء الدافئ.