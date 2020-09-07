نصائح للعناية بالبشرة الدهنية خلال فصل الصيف "عشان متسيحيش"

لايف ستايل

تعاني صاحبات البشرة الدهنية، من ارتفاع درجات الحرارة والطقس الحار، مما يُسبب ذوبان مكياجهن، وظهورهن بمظهر غير لائق.

واليوم تصدرت البشرة الدهنية، تريندات "تويتر" عقب سرد الفتيات معاناتهن معها خلال أيام الموجة الحارة.

وكشف الموقع الهندي "bold sky" عن عدة نصائح للعناية بالبشرة الدهنية خلال فصل الصيف، تعرفِ عليها:

تطهير الوجه

لابد من تطهير وجهك بشكل يومي، خاصة في الصباح وقبل التعرض للشمس، لذا قومي باختيار منظف يحتوي على 2% من حمض الساليسيليك الذي يعمل على تكسير الزيت وإزالته من الجلد.

تنظيف المنطقة T

تعد تلك المنطقة هي أكثر المناطق الزيتية، والتي تحتاج لتنظيفها وتطهيرها بالكحول، غير المُسبب للحساسية، أو حب الشباب.

ترطيب البشرة

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عليكي تطبيق مرطب خالي من الزيوت والكريمات الدهنية، يوميًا إلى بشرتك، ليمنحها لمسة ناعمة ورطبة.

استخدام البودرة قبل الفاوندشن

من المتعارف عليه، هو تطبيق مسحوق البودرة عقب وضع الفاونديشن "كريم الأساس" من أجل تثبيته، إلا أن البشرة الدهنية تتطلب وضع البودرة أولًا من أجل تجفيف البشرة وجعها خالية من الزيوت لفترة طويلة.

تطبيق برايمر ماط

عقب وضع البودرة، لا تهملي وضع "البرايمر" الذي يساعد على بقاء المكياج لمدة أطول، مع ملاحظة استخدام النوع "الماط" الذي يجعل بشرتك غير لامعة بشكل مبالغ فيه.

تجنبي الكونسيلر

الكونسيلر واحد من المستحضرات الذي يعمل على إخفاء الهالات السوداء، ولكنه لا يلائم البشرة الدهنية على الإطلاق، فهو يجعل جفن العين أشبه بالمُجعد.

اختيار الفاونديشن

قومي باختيار فاونديشن خالي من الروائح والزيوت حتى يناسب بشرتك

أوراق التنشيف الجافة

لا تهملي حمل الورق الجاف المُعد خصيصًا لتجفيف البشرة زائدة التعرق، خاصة في وقت الصباح.