خبيرة طاقة تحذر من المطبخ الأسود: بيعمل كوارث وأزمات مالية

لايف ستايل

حذرت خبيرة علم الطاقة، سها عيد، من تصميم مطابخ باللون الأسود، ووضع البوتجاز في منتصف المطبخ، مشيرة إلى أن هذا التصميم يؤدي بصاحبه لكوارث مالية كُبرى.

ودونت "سها" عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ناخد بالنا ضروري يا جماعة لما نيجي نصمم مطبخنا ممنوع اللون الأسود في المطبخ وممنوع وضع البوتجاز في منتصف المطبخ".

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وبررت خبيرة علم الطاقة، حديثها قائلة: "البوتجاز يعبر عن المركز المالي للأسرة واللون الأسود لون عنصر الماء فهذا يعني في علم طاقة المكان عدم استقرار الوضع المالي للأسرة، وبالتالي حدوث الكوارث والأزمات المالية، ودة شيء ممنوع تماما عند تصميم المطبخ".

وأضافت "سها عيد": "الطبيعي أن المطبخ يكون فاتح ومبهج وممكن الدرف بلون الخشب أو البيج أو الأخضر أو الأبيض، ولكن ممنوع اللون الأسود أو الأزرق أو الأحمر عند تصميم مطابخنا".

واختتمت خبيرة علم الطاقة بقولها: "عميل عندي عمل المطبخ أسود، وبيعاني من أزمات مالية كبيرة".