"حالة استثنائية".. ماريهان حسين بصحبة كلبها في حمام السباحة "صور"

علاقات و مجتمع

ظهرت الفنانة الشابة ميرهان حسين بإطلالة جريئة داخل حمام السباحة، برفقة الكلب الخاص بها على نغمات أغنية "حالة استثنائية" للمطربة الشهيرة أنغام.

ونشرت "حسين"، عدة مقاطع فيديو قصيرة، عبر خاصية "ستوري إنستجرام"، على حسابها الشخصي، لتواجدها داخل حمام السباحة، حيث تراقصت على أنغام الأغنية بطريقة كوميدية.

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وظهرت ميرهان في بعض المقاطع، برفقة كلبها داخل حمام السباحة، إذ حرصت على اللعب معه، مرددة كلمات الأغنية الشهيرة التي تعود إلى المطربة "أنغام".

وجاءت بداية ميرهان حسين مع عالم الفن عن طريق مشاركتها في برنامج المسابقات الشهير "ستار أكاديمي"، قبل أن تتجه للتمثيل حيث جسدت أول أدوارها في فيلم "عمر وسلمي 2"، ثم انطلقت في عالم التمثيل.