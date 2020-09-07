بعد تصدرها التريند.. مستحضرات تجميل ضارة لصاحبات البشرة الدهنية

لايف ستايل
تصدرت البشرة الدهنية، تريندات موقع التغريدات القصيرة "تويتر" في ظل ارتفاع درجات الحرارة الملحوظ، الذي يؤثر في صاحبات هذا النوع من أنواع البشرة، والمُسبب في إفراز دهون البشرة بشكل كبير، مما يسبب سيلان المكياج، وإفساد البشرة.
فإذا كنتي من صاحبات البشرة الدهنية، إليكي 4 مواد احذري اختيارهم عند شراء مستحضرات التجميل، حسبما ذكرهم الموقع الهندي "BOLD SKY".
مستحضرات التجميل الكريمية
حاولي اختيار مستحضرات تجميل، مائية، أو بودر، لأن البشرة الدهنية بها ما يكفي من دهون.
المواد الكحولية
تعد مستحضرات التجميل التي تحوي على مواد كحولية، أو روائح، واحدة من أكثر الموادة ضررًا على البشرة، بسبب امتصاصها للزيوت الطبيعية الموجودة بالبشرة، وتحفيز إنتاج الدهون، الموجودة بها، وهذا يحفز إنتاجها للمزيد من الدهون.
المواد البترولية
تؤثر المستحضرات التي تحوي على مواد بترولية في البشرة، لأنها تعمل على سد المسام.
المقشرات
تتسبب المُقشرات في جفاف البشرة بسبب اعتمادها على حبوب جافة، لذا حاولي تجنبها إذا كنتي من صاحبات البشرة الدهنية.
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