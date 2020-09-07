فتاوى المرأة
ردت دار الإفتاء المصرية، عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بها، على سؤال ورد إليها، أراد صاحبه معرفة الحكم الشرعي في علاج الجنين بداخل بطن أمه من احتباس في مجرى البول عن طريق الجراحة، وذلك حفاظًا على حياته دون حدوث أي ضرر للأم.
وجاء رد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على سؤال السائل، قائلًا "يجب شرعًا علاج الجنين داخل بطن أمه ولو بالجراحة إذا أقر بذلك أهل الخبرة والاختصاص من الأطباء، وذلك حفاظًا على حياة الجنين.
وأضاف شيخ الأزهر، أن إجراء الجراحة للجنين في بطن أمه يشترط ألا يترتب على ذلك خطر محقق على حياة الأم، ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به".
كانت هذه تفاصيل خبر شيخ الأزهر يوضح حكم إجراء جراحة لجنين داخل بطن أمه: يجوز بشرط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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