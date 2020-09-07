أبرزها الحساسية.. 5 مخاطر تحدث لجسمك بعد تناول الزبادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ندى سامي:
الزبادي هو أحد البروتينات المُفضلة، التي ينصح خبراء التغذية بتناوله باستمرار، لما يحتويه من قيمة غذائية هامة، والتي توفر للجسم الاحتياجات الكافية من الغذاء على مدار اليوم، إلا أن الإفراط في تناول الزبادي قد يُعرض البعض للإصابة بمخاطر صحية.
يستعرض "الكونسلتو" ، عددًا من المخاطر التي تحدث للجسم عند تناول الزبادي يوميًا.
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