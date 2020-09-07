الامارات | التفاح في المقدمة.. فواكه تناسب مرضى السكري

شكرا لقرائتكم خبر عن التفاح في المقدمة.. فواكه تناسب مرضى السكري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوصت الجمعية الألمانية للسكري المرضى باختيار أصناف الفواكه التي تحتوي على السكر بكميات قليلة، مثل التفاح والتوت، مع الإقلال من الفواكه المحتوية على كميات كبيرة من السكر، مثل الموز والعنب، وذلك لتجنب ارتفاع مستوى السكر في الدم. وأضافت الجمعية أنه ينبغي أيضاً الإقلال من الفواكه المجففة، لاحتوائها على السكر بنسبة عالية، شأنها في ذلك شأن مربى الفواكه؛ إذ ينبغي النظر إلى هذه الأغذية باعتبارها حلويات.

وبشكل عام، ينبغي على مَن يرغب في اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن تناول ثلاث حصص من الخضراوات، وحصتين من الفواكه يومياً، علماً بأنه يمكن تقدير حجم الحصة بكمية مناسبة لليد كثمرة تفاح متوسطة الحجم مثلاً، أو كمية من التوت تكفي لملء اليدين.

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