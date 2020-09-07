الامارات | أوبرا هامبورغ تطلق موسمها الجديد بعد توقف فرضته «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن أوبرا هامبورغ تطلق موسمها الجديد بعد توقف فرضته «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتحت أوبرا هامبورغ، أول من أمس، موسمها الجديد، بعد توقف استمر ستة أشهر فرضته جائحة «كورونا»، بعرض أوبرا «مولتو أجيتاتو» الإيطالية.

وأطلق اسم «مولتو أجيتاتو» - ويعني بالإيطالية «الحركة بقوة» - على البرنامج الذي أعد بصورة خاصة، وهو من إخراج فرانك كاستورف.

ويمتد القوس الموسيقي للبرنامج من زمن الباروك وحتى الستينات من القرن الماضي، ومن الموسيقار هيندل حتى ليجيتي.

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ويرجع التماسك الداخلي لهذا العرض إلى الأحداث على المسرح، بما في ذلك استخدام الفيديو ووجود خمسة عارضين، على رأسهم الممثلة فاليري تشبلانوفا، التي ظهرت في نشاط بدني مستمر.

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