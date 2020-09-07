شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تحتفل بـ 700 عام على وفاة شاعرها دانتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتحت إيطاليا، أول من أمس، احتفالات ذكرى مرور 700 عام على وفاة شاعرها الوطني، دانتي أليجيري، التي تكتمل عام 2021. ووصل رئيس البلاد، سيرجيو ماتاريلا، إلى مدينة رافينا الواقعة بمنطقة إميليا رومانيا في إيطاليا، وهي مركز الاحتفالات، حيث تم تجديد قبر شاعر العصور الوسطى هناك وإعادة افتتاحه. وذكرت وسائل الإعلام أن رئيس المدينة تكلم عن دانتي بوصفه «عالم لاهوت، ومؤرخاً، وفيلسوفاً، وسياسياً» وعن دوره كرمز لاتزال له أهميته العظيمة حتى اليوم بالنسبة للإيطاليين. وعاش الفنان الكبير بين عامي 1265 و1321. وتصف ملحمته الشعرية «الكوميديا الإلهية» رحلة خيالية بين عوالم ثلاثة في الآخرة: الجحيم والمطهر والجنة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | إيطاليا تحتفل بـ 700 عام على وفاة شاعرها دانتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.