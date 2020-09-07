الامارات | زيت وردة المسك.. حافل بالفوائد

شكرا لقرائتكم خبر عن زيت وردة المسك.. حافل بالفوائد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصفت مجلة Elle المعنية بالصحة والجمال أن زيت وردة المسك (Rosehip Oil) يعد بمثابة ينبوع جمال البشرة، إذ يمنح البشرة مظهراً نقياً يشع نضارة وحيوية، وملمساً ناعماً كالحرير. وأوضحت المجلة أن زيت وردة المسك يزخر بالفيتامينات (A وB1 وB2 وC وE) والمعادن والأحماض الأمينية (حمض اللينولييك و حمض ألفا-اللينولينيك)، ومضادات الأكسدة. وبفضل هذه التوليفة الفريدة، يعد زيت وردة المسك سلاحاً فعالاً لمحاربة كل مشكلات البشرة، مثل البثور والرؤوس السوداء والبقع الصبغية وبقع الشيخوخة والجفاف والتجاعيد والخطوط الدقيقة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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