الامارات | 300 غرام.. كمية الخبز اليومية السليمة

شكرا لقرائتكم خبر عن 300 غرام.. كمية الخبز اليومية السليمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت الجمعية الألمانية للتغذية بأن كمية الخبز اليومية السليمة تراوح بين 200 و300 غرام.

وأضافت أن من الأفضل تناول خبز الحبوب الكاملة، إذ إنه قليل السعرات الحرارية من ناحية، وغني بالألياف الغذائية التي تتمتع بفوائد صحية جمّة من ناحية أخرى. وتساعد الألياف الغذائية على الشعور بالشبع سريعاً، كما أنها تحد من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، واضطرابات أيض الدهون، وسرطان الأمعاء الغليظة، وأمراض القلب والأوعية الدموية. وأشارت الجمعية إلى أن الخبز الأبيض المصنوع من دقيق القمح يعاني سمعة سيئة، نظراً لأنه قد يتسبب في البدانة، إلا أنه يتمتع أيضاً بفوائد صحية في بعض الحالات المرضية.

وأوضحت أن الخبز الأبيض يحمي المعدة بعد الجراحات، وفي حال التهابات الأمعاء المزمنة، إذ تتحمله المعدة في هذه الحالات بصورة أفضل مقارنة بخبز الحبوب الكاملة.

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