كتب: هن - 11:12 م | الأحد 06 سبتمبر 2020

تعتبر حلوى الموز المقلية، من أكثر الأنواع المفضلة لدى الكثيرين نظرًا لمذاقها الطيب والشهي، وتتفنن ربات البيوت في طريقة عملها. وإليك طريقة عمل حلوى الموز المقلية، على طريقة الشيف "نجلاء الشرشابي". مقادير حلوى الموز المقلية 6 ثمرات موز دقيق ملعقة صغيرة بيكنج باودر 2 ملعقة كبيرة زيت رشة ملح Advertisements رشة سكر رشة فانيليا بيضة زيت للقلي للتزين سكر بوردة طريقة تحضير حلوى الموز المقلية - يهرس الموز ثم تضاف المكونات المتبقية. - يضاف الدقيق وتخلط في العجان حتى يصبح القوام متجانسًا. - يفرد العجين ويقطع بأشكال مختلفة باستخدام قطاعة. - يقلى في زيت غزير وساخن. - يزين بالسكر البودرة.

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