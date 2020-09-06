كواليس فوتوسيشن رانيا يوسف في حمام السباحة: "أتصورت في عز البرد"

لايف ستايل

إطلالة جريئة لفتت بها الفنانة رانيا يوسف الأنظار، خلال جلسة تصوير داخل حمام سباحة، والتي شاركتها منذ قليل عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تفاصيل جلسة تصوير رانيا يوسف

ظهرت "رانيا" بشعر أسود انسيابي ومكياج صباحي، خلال تصويرها في وضعيات مختلفة خلال تواجدها داخل حمام السباحة، بعدسة المصور عاشور، دون تدوين أي تعليق على جلسة التصوير.

وتلك الجلسة أجرتها الفنانة في شتاء يناير 2019، والتي نشرتها حينها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

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رانيا يوسف: تحدي البرد

وعلقت الفنانة على "فوتوسشين" في 2019، قائلة: "هوه ده التحدي الحقيقي.. تحدي البرد"، وسط تفاعل نشطاء موقعي التواصل الاجتماعي مع جلسة التصوير، التي حصدت آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "أنتي غاوية إثارة جدل"، و"محرمتيش من ساعة الفستان"، و"كفايا فوتوسيشن بقى"، و"ألبسى حاجة الجو برد"، و"إزاي تتصوري كده في عز البرد".

جاءت تلك الجلسة بالتزامن مع إثارة رانيا يوسف الجدل بارتدائها فستاناً جريئًا، خلال فعاليات حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ40، وتعرضت لهجوم من الجمهور، لكنها اعتذرت عنه مبررة ذلك بأنه بسبب "البطانة"، التي لم تستطع التحكم فيها خلال سيرها على السجادة الحمراء.