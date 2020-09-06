كتب: هن - 09:46 م | الأحد 06 سبتمبر 2020

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل كيكة موز، وذلك من خلال برنامجها "على قد الإيد"، المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من أنواع الحلويات التي يمكن تحضيرها بخطوات سهلة في المنزل. مقادير عمل كيكة موز 2 كوب دقيق 4 حبات موز. 1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر 1 ملعقة صغيرة فانيليا 1 كوب سكر 1 كوب لبن نصف كوب زيت رشة ملح Advertisements 3 بيضات طريقة تحضير كيكة موز يسخن الفرن على درجة حرارة 180. تجهز صينية بالزبدة والسكر. تسخن على النار حتى يذوب السكر، ثم ترص شرائح الموز وتترك جانبًا. تخلط المكونات الجافة معًا. تخلط المكونات السائلة مع الموز. تضاف المكونات الجافة على المكونات السائلة. توضع في صينية الفرن. تخبز في الفرن حوالي 40-45 دقيقة. تترك لتبرد تماماً.

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