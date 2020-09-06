تعرّفي على أبرز إطلالات سلمى حايك في عيد ميلادها الـ54

تحتفل النجمة المكسيكية من أصل لبناني سلمى حايك أمس الأربعاء 2 سبتمبر/ أيلول بعيد ميلادها الـ54، حيث إنها ولدت عام 1966 في المكسيك، وهي ابنة رجل الأعمال المكسيكي من أصل لبناني سامي الحايك، وأمها هي ديانا خيمينيز، مكسيكية من أصل إسباني.

بدأت سلمى حايك حياتها الفنية بالعمل في الإعلانات التلفزيونية بالمكسيك، وبعد أن حققت بعض النجاح انتقلت إلى لوس أنجلوس، حيث عملت بأدوار صغيرة في أفلام مختلفة، وظهرت كممثلة جيدة بعد دورها في فيلم (Desperado) عام 1995، واختيرت سلمى في استفتاء مجلة "بيبول" الأمريكية كواحدة من أجمل خمسين امرأة في العالم، عام 1996.

وتعكس النجمة في إطلالاتها مقولة "إن العمر مجرد رقم"، إذ إنها حتى اليوم أيقونة في الجمال والأناقة، وتستطيع أن تخطف الأنظار على السجادة الحمراء من جميلات وشابات هوليوود بغاية السهولة.

وقد جمعنا لكم بعض الصور للنجمة سلمى حايك خلال مشوارها المهني؛ لتستمتعوا بأناقتها.

إطلالات سلمى حايك على السجادة الحمراء

تنوعت الفساتين التي تألقت بها سلمى حايك على السجادة الحمراء، من حيث الألوان والتصاميم، وكانت تركز في كل تصميماتها بشكل دائم على منطقة الخصر، وتبرزها واضحة بالأحزمة والقصات التي تجعل هذه المنطقة تبدو أكثر نحافة، كما أنها تختار القصات التي تتناسب مع شكل جسمها؛ كي لا تبرز قصر قامتها، وهي تختار أزياءها من دور الأزياء الفاخرة المفضلة لها؛ مثل: غوتشي، إيلي صعب، ألكسندر ماكوين، لويس فيتون، وغيرها.

إطلالات الدنيم من سلمى حايك

دائماً ما يكون الجينز القطعة الأساسية في خزانة النجمة العالمية سلمى حايك، واللافت في إطلالاتها أنها لم تتألق بالدنيم فقط في الإطلالات اليومية العملية، بل إنها ظهرت بالجينز على السجادة الحمراء في أهم المناسبات.

Advertisements

إطلالات صيفية من سلمى حايك

تختار النجمة سلمى حايك الصيحات التي تليق بها بعيداً عن المبالغة، وبأساليب عصرية لافتة؛ فتظهر بأجمل الإطلالات دائماً، كما تعتمد دائماً على الألوان المنعشة التي تعكس شخصيتها المحبة للحياة.

الإطلالات الرسمية

تعتمد سلمى حايك أغلب الأحيان على البنطلون والقميص والبدلة المتناسقة في إطلالاتها الرسمية؛ لأنها تتناسب كثيراً مع قوامها، حيث تظهر بشكل أطول ومتناسق ويبرز أناقتها بشكل لافت.

قد يهمك أيضا:

تألقي بالجينز في عيد الأضحى على طريقة النجمات

إليكِ أبرز صيحات السراويل الرياضية مناسبة للعمل من المنزل