احذر.. أخطاء أثناء تناول الطعام تعرضك للإصابة بـ"كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

جعلتنا جائحة كورونا نُعيد التفكير في الطريقة التي نمضي بها يومنا الطبيعي، من المشي في الخارج إلى كيفية الاختلاط بالآخرين.

الشيء الآخر الذي كان علينا أن نبدع فيه هو كيفية شراء الطعام وطهيه وتناوله بطرق آمنة، وهناك العديد من الأخطاء التي نرتكبها أثناء تناول الطعام، من المحتمل أن تعرضك لخطر الإصابة بفيروس كورونا، كما أوضح موقع "eatthis"، ومنها:

1- ملامسة الوجه أثناء التسوق من البقالة:

عندما تكون في متجر البقالة، فإن آخر ما تريد فعله هو لمس وجهك أو هاتفك، ونحن نعلم أن الفيروس يمكن أن يبقى على الأسطح البلاستيكية لمدة تصل إلى ثلاثة أيام، وبجانب أن ارتداء القفازات لا يحميك من الفيروس إذا لمست وجهك أو هاتفك بعد لمس البقالة ومقبض عربة التسوق.

2- إهمال تنظيف وتعقيم أسطح المطبخ بشكل صحيح:

من المحتمل أنك لا تقوم بتطهير أسطح المطبخ الخاصة بك بشكل صحيح، والتي قد تدعو البكتيريا وآثار الفيروس إلى طعامك أو حتى مباشرة على يديك، حيث إن التنظيف يزيل الجراثيم والأوساخ والشوائب من الأسطح باستخدام الصابون أو المنظفات والماء، بالإضافة إلى أنه يقلل من عدد الجراثيم على الأسطح باستخدام محلول مبيض مخفف يسهل صنعه في المنزل، لذلك من المهم تنظيف وتعقيم أسطح المطبخ الخاصة بك لأسباب تتعلق بسلامة الطعام بشكل عام.

3- تناول الطعام دون غسل يديك أولا:

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يجب الحرص على غسل اليدين بعد لمس حقيبة التوصيل إذا كنت قد استلمت أوردر من أحد المطاعم المفضلة لديك، أو إذا كانت ستقوم ربة المنزل بإعداد الطعام بنفسها.

4- مشاركة الطعام مع الآخرين:

يجب تجنب مشاركة الطعام مع الأشخاص سواء في المنزل أو العمل، حيث إن الفيروس ينتقل من خلال قطرات الجهاز التنفسي، ومن المحتمل أن يزيد تناول الطعام على طاولة كبيرة مع مجموعة كبيرة من احتمالات الاتصال بشخص مصاب.

5- تناول الأطعمة المصنعة بكثرة:

تناول الأطعمة المصنعة بكثرة وبانتظام يضعف جهاز المناعة عن طريق التسبب فيما يسمى الاستجابة الالتهابية، إذ إن الأطعمة المصنعة تحتوي على مستويات عالية من السكر، وأحماض أوميجا 6 الدهنية، والصوديوم الزائد، لذا عند الإفراط في تناولها يجعلنا أكثر عرضة للإصابة بالفيروس.

6- توصيل الطعام ثم البقاء للدردشة:

هناك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها توصيل الطعام بأمان إلى أصدقائك أثناء الوباء، ولكن توصيل الطعام ثم البقاء لفترة من الوقت للدردشة مع صديقك ليس من بينها، لذا تأكد من ترك الوجبات الجاهزة على أمام منزلهم والتراجع إلى سيارتك أو دراجتك أو مجرد السير في الشارع قبل أن يفتحوا الباب، حيث تشير الأبحاث الحالية إلى أن الفيروس التاجي قد ينتقل عن طريق الهباء الجوي في الهواء، لذلك كلما ابتعدت عن شخص ما، كان ذلك أفضل.