لا تتناوله عند العطش.. 6 عادات تهددك بالأمراض عند شرب الماء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أمنية قلاوون:

يقدم الماء العديد من الفوائد الصحية للجسم، لذا ينصح الأطباء بضرورة الالتزام بتناول 1.5 إلى لترين ماء يوميًا، إلا أن بعض السلوكيات الخاطئة أثناء شرب الماء، قد تحول فوائده إلى نقمة تهددك بالإصابة بالأمراض والمشكلات الصحية وأبرزها التسمم بالكلور. يستعرض "الكونسلتو" قائمة بأبرز العادات الخاطئة التي تحدث أثناء شرب الماء.

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